Madame Lisette Fortin (1948-2025)

À son domicile, le 19 décembre 2025, à l’âge de 77 ans, est décédée madame Lisette Fortin. Elle demeurait à Lévis et était originaire de Cap-Saint-Ignace.

Elle laisse dans le deuil sa fille Marie-Claude (Daniel Voyer) et son père monsieur Roger Caron; ses petits-enfants : Anne et Samuel Voyer; ses frères et sœurs : feu Yvon (feu Pierrette Fournier), Colette (feu Raymond Coulombe), Réjeanne (feu Léopold Demange), Élie (Mary Audet), feu Martin (Claudette Pelletier), feu Donald et Denis (Gaby Bernier). Sont aussi affectés par son départ, ses neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et ses amis(es).

De sincères remerciements sont adressés à toute l’équipe des services de soins du SIAD de Lévis, pour la qualité de leurs soins, leur accompagnement et leur dévouement ainsi qu’à madame Carole Lacroix et madame Micheline Thibault et les membres de la famille présents pour elle.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, av. Belvédère, bureau 214, Québec (Québec), GIS 3G3, http://www.cancer.ca/fr-ca

Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraire De la Durantaye & Fils au 560, route du Souvenir à Cap-Saint-Ignace le samedi 27 décembre 2025 à compter de 8h30. Une célébration en sa mémoire aura lieu le samedi 27 décembre 2025 à 11h à la résidence funéraire.

Ses cendres seront déposées ultérieurement au cimetière paroissial.