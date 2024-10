Madame Lisette Pelletier Grenier (1944-2024)

Au Centre d’hébergement de Montmagny, le 26 septembre 2024, à l’âge de 80 ans, est décédée madame Lisette Pelletier, épouse de feu monsieur Bertrand Grenier. Fille de feu dame Mathilda Caron et de feu monsieur Noël Pelletier, elle demeurait à Saint-Aubert de L’Islet.

Elle laisse dans le deuil ses enfants : Rosaire (Caroline Alain), Christian(Manon Cloutier), Johanne (Sylvain Paradis), Guy (Isabelle Jobin), Réal(Valérie Pelletier), Line et Mélanie (André Laurendeau); ses petits-enfants : Jessie, Jason et Alexandre Grenier, Jérôme, Marilou et Vincent Cloutier-Grenier, Cindy, Bianca et Caroline Grenier-Jean, Guyllaume et Jonathan Grenier, Cynthia, feu Mathieu et Jean-Mathieu Grenier, Jenny-Kelly et Yohann Gamache, Samael, Félix, Lucas et Jacob Laurendeau, leur conjoint(e); ses arrière-petits-enfants : Kelly-Ann, Allyson, Lexie, Nixon, Béatrice, Steven, Aymie, Ariele, Ethan, Éloi, Alexis, Élodie, Rosalie, Clara, Charline, Annabelle, Émile, Maïka, Alexis, Éden, Maël, Ryan, Laïla, Tanya, Élisabeth, Lionel, Florence, Jackson et Chloé-Rose.

Elle était la sœur de : feu Suzanne, feu Roger, feu Noëlla, feu Auguste, feu Claude, Marguerite, Clémence, feu Colette, feu Laval, feu Rosaire, feu Thérèse, feu Jeanne-d’Arc, Pauline, Richard, Carole, leur conjoint(e); de la famille Grenier : feu Colette, feu Raymond, feu Rosaire, feu Yolande, Clémence, Clément; leur conjoint(e).

Sont aussi affectés par son départ, plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et amis(e)s.

De sincères remerciements sont adressés à l’ensemble du personnel du service des soins à domicile du CLSC de Saint-Jean-Port-Joli, à ces femmes exceptionnelles qui lui ont apporté réconfort au quotidien. Un énorme merci à l’ensemble du personnel du 2e étage du Centre d’hébergement de Montmagny, pour les excellents soins et leur accompagnement humain qui lui a permis de se sentir chez elle.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à La Maison d’Hélène, 350, avenue Saint-David, Montmagny (Québec), G5V 4P9. https://www.jedonneenligne.org/maisonhelene/DIMMAISON/

Les membres de sa famille vous accueilleront au Salon paroissial (Sacristie de l’église) Saint-Aubert de l’Islet le samedi 12 octobre à compter de 10h. Les funérailles avec eucharistie seront célébrées le samedi 12 octobre 2024 à 14h en l’église de Saint-Aubert, suivi de l’inhumation au cimetière paroissial.

La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire De la Durantaye et Fils.