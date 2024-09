Madame Lorraine Blanchet (1940-2024)

À la Maison d’Hélène de Montmagny, le 31 août 2024, à l’âge de 83 ans, entourée de l’amour des siens, est décédée madame Lorraine Blanchet, épouse de monsieur Jean Morin. Fille de feu dame Marguerite Proulx et de feu monsieur Sylva Blanchet, elle demeurait à Cap-Saint-Ignace. Outre son époux Jean, elle laisse dans le deuil, ses enfants : Sophie (Mike Shaw), Pierre et Charles; ses petits-fils : Jacob, Justin et Benjamin Shaw ainsi que Louka Morin Amyot; ses frères, sa belle-soeur et son beau-frère : Jacques (Ginette Jacob) et Serge Blanchet ainsi que Mathias Berlinger (époux de feu Paule).

Outre ses parents, elle est allée rejoindre, ses frères et soeurs : Georges, Marin, Hélène, Paule et Bernard. Sont aussi a ectés par son départ, les membres de la famille Morin, ses neveux et nièces, cousins, cousines, autres parents et ses amis(es).

De sincères remerciements sont adressés aux membres de l’équipe de la Maison d’Hélène, pour leurs précieuses attentions, leur dévouement, l’excellence de leur approche et de leurs soins.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à La Maison d’Hélène, 350, avenue St-David, Montmagny (Qc), G5V 4P9, https://www.jedonneenligne.org/maisonhelene/DIMMAISON/. Les funérailles avec eucharistie seront célébrées le samedi 14 septembre 2024 à 14h en l’église de Cap-Saint-Ignace, où les membres de sa famille vous accueilleront à compter de 13 h. Ses cendres seront par la suite inhumées au cimetière paroissial.

