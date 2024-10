Madame Lorraine Guimont

Déjà un an que tu es partie pour l’autre côté...Pourtant, il n’y a pas un jour sans que je pense à toi et ton absence laisse un vide immense difficile à combler. Aujourd’hui, nous nous souvenons de toi avec amour et nostalgie. Ta mémoire continue de vivre en nous à travers les souvenirs et l’amour que tu nous as laissés. Tu seras et resteras dans nos cœurs à jamais. Repose en paix tout en veillant sur nous depuis ton étoile.

Avec Amour, ta fille et tes petits-enfants, Vicky, William, LoryAnn, Sonny et Melody.