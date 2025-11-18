Madame Louise Bernier 1943 - 2025

C’est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de madame Louise Bernier, survenu le 7 novembre 2025, à l’âge de 82 ans. Elle laisse dans le deuil ses enfants Luc (Laetitia) et Yan (Amonrat), ses petits-enfants Léo-Paul, Lucas et Justine, ses nièces ainsi que plusieurs parents et amis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l’hôpital Charles-Lemoyne. La famille tient à remercier l’équipe des soins du Centre de soins palliatifs Samuel de Champlain et l’équipe des soins du 5e étage de l’hôpital Charles-Lemoyne.