Madame Louise Chouinard 1961-2026

À l’Hôpital de Montmagny, le 6 mars 2026, à l’âge de 64 ans, est décédée madame Lise Chouinard, conjointe de monsieur Jocelyn Deschênes. Fille de feu dame Simone Fournier et de feu monsieur Henri Chouinard, elle demeurait à L’Islet.

Outre son conjoint Jocelyn, elle laisse dans le deuil ses enfants : Jocelyn Jr (Valérie Devault), Dave (Marybelle Ross) et Patrick ; ses petits-enfants : Maély, Hayden, Walter, Julianne et Sammy ainsi que ses frères et sa belle-sœur : Guy et Michel (Andrée Huot). Sont aussi affectés par son départ, plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et amis(e)s.

De sincères remerciements sont adressés au Dre Annie Mercier ainsi qu’à Réjeanne, Infirmière, pour leur délicatesse et les soins attentionnés.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don de la Fondation Cancer du Sein du Québec, 1115, Avenue Laurier Ouest, Montréal, Québec, H2V-2L3.

https://rubanrose.org/je-mimplique/faire-un-don/

Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraire De la Durantaye & Fils, 61, chemin des Pionniers Est, L’Islet, le samedi 28 mars 2026 à compter de 9h. Une célébration en sa mémoire aura lieu à 10 h 30 au même endroit.

Ses cendres seront déposées ultérieurement au columbarium du cimetière paroissial.

Pour renseignements ou pour transmettre vos messages de condoléances : (418) 247-5571, sans frais : 1-877-598-3093 courriel : info@deladurantaye.qc.ca

Site web : www.deladurantaye.qc.ca.

Maison funéraire membre de la Corporation des thanatologues du Québec.