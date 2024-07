Madame Louise Couture (1963-2024)

À La Maison d’Hélène de Montmagny, le 26 avril 2024, à l’âge de 60 ans, entourée de l’amour des siens, est décédée madame Louise Couture, épouse de monsieur Gilles Therrien. Fille de feu dame Marie-Jeanne Guillemette et de monsieur Gilles Couture, elle demeurait à Sainte-Apolline-de-Patton, comté de Montmagny.

Outre son époux et son père, elle laisse dans le deuil ses enfants : Stéphanie Couture (Michaël Paquette) et Johnny Couture-Therrien; ses petits-enfants : Joannie Couture-Gingras (Nathaniel Cazes), Christopher Couture-Gingras (Vanessa Bouffard), Vanessa Gingras (Carl Royer); ses arrière-petits-enfants : Maïka et Malika; ses frères : Jacques (Sylvie Tanguay) et Donald. Outre sa mère, elle est également allée rejoindre sa sœur Marie-Hélène (Sylvain Morin).

Sont aussi affectés par son départ, les membres de la famille de feu dame Délia Picard, de feu Alcide Bélanger et de feu Henri Therrien : feu Fernand (Louise Théberge), feu Rolande (feu Gérard Lessard), Léda (feu Denis Lachance), Aurèle, Léanne (Donia Montminy) et feu André Bélanger, feu Bertrand (Bibiane Bernier) et feu Michel Therrien, plusieurs neveux et nièces, ses cousins et cousines et ses ami(e)s.

De sincères remerciements sont adressés à Dre Caroline Champagne, à l’ensemble du personnel d’oncologie de l’Hôpital de Montmagny ainsi qu’à l’équipe de La Maison d’Hélène pour leur accompagnement, leur soutien et les excellents soins.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à La Maison d’Hélène, 350, avenue St-David, Montmagny (Québec) G5V 4P9 https://www.jedonneenligne.org/maisonhelene/DIMMAISON/

Les membres de la famille vous accueilleront à la Salle municipale de Sainte-Apolline 108, avenue Ouellet, Sainte-Apolline-de-Patton, comté de Montmagny le samedi 3 août 2024 de 12 h 30 à 14 h. Un recueillement en mémoire de Marie-Hélène et de sa sœur Louise aura lieu par la suite lors de l’inhumation des cendres au cimetière paroissial.

Pour renseignements ou pour transmettre vos messages de condoléances : Maison funéraire De la Durantaye et Fils 418 598-3093, sans frais : 1 877 598-3093, courriel : info@deladurantaye.qc.ca Site web : www.deladurantaye.qc.ca Maison funéraire membre de la Corporation des thanatologues du Québec