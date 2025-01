Madame Louise Lavallée (1934-2024)

À La Maison d’Hélène de Montmagny, le 8 janvier 2025, à l’âge de 90 ans et 7 mois, est décédée madame Louise Lavallée, fille de feu Ida Mercier et de feu Fernand Lavallée. Elle demeurait à Montmagny.

Selon ses volontés, il n’y aura pas de rencontre au salon funéraire. Ses funérailles, avec eucharistie, seront célébrées le samedi 18 janvier 2025, à 14h., en l’église Saint-Thomas de Montmagny. Ses cendres seront déposées ultérieurement au cimetière de Montmagny.

Elle était la sœur de : feu Murielle (feu Claude Caron), feu Jean (feu Marie Laflamme), feu Raynald (Louise Collin), feu Odette, feu André, Hélène (Rosaire Marcoux).

En plus de sa sœur Hélène et de son conjoint Rosaire, elle laisse dans le deuil de nombreux neveux et nièces, cousins et cousines, ainsi que quelques ami.e.s.

Un remerciement spécial est adressé à ses nièces Andrée et Annie Lavallée et son neveu Marc Lavallée pour leur affectueux soutien au cours des dernières années.

La famille tient à remercier plus particulièrement tout le personnel de l’équipe médicale, médecins et infirmières ainsi que les préposé.e.s aux soins et à l’entretien, de même que les bénévoles (invisibles) de la merveilleuse Maison d’Hélène, pour les soins et l’accompagnement exceptionnels prodigués à Louise lors de ses derniers moments parmi nous.

Les arrangements funéraires ont été confiés à la :

Résidence funéraire Boulanger 31 av. de la Fabrique Montmagny

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison d’Hélène via l’adresse courriel : www.jedonneenligne.org/maisonhelene/

Pour renseignements : (418) 248-1363, sans frais : 1 (800) 706-1363 ou messages de sympathie par courriel : ruetboul@globetrotter.net ou via le site Web : www.residenceboulanger.com Notre entreprise est membre de la Corporation des thanatologues du Québec.