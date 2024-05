Madame Louise Leblanc (1949-2024)

À l’Hôpital de Montmagny, le 9 mai 2024, à l’âge de 74 ans et 11 mois, est décédée madame Louise Leblanc, fille de feu dame Cécile Labonté et de feu monsieur Albert Leblanc. Elle demeurait à L’Islet et plus récemment à la résidence Rose des Vents à Cap-Saint-Ignace.

Elle laisse dans le deuil, ses enfants (leur père feu Jean-Louis Cloutier) : Patrick (Hélène Martel), Stéphane (Danielle Blais) et Johanne Cloutier (Jérôme Fortin); ses petits-enfants : Kim Cloutier, Chloé (Mathieu Garant) et Justin Cloutier, Jessica (Anthony Godbout), Sarah-Maude (Alex Dumont) et William Fortin.

Elle était la sœur et la belle-sœur de : feu Denis (Madeleine Thibault), Charlotte et Hélène (Robert Dion); les membres de la famille Cloutier qu’elle a toujours considérés : feu Gilles (Marcelle Roussel), Jocelyne, feu Michel (Lisette Gagné), Pierre (Ginette Garneau), Yvan (Danielle Pelletier), Francine (Denis Couillard), Irène (Richard Marois), Rollande (Réal Marois), Hélène (Marc Emond), Raymond (Christian Canuel), Sylvie (Sam Desbiens), feu Bernard (Lucie St-Pierre), Carole (Jean-Louis Thibodeau), Odette, Marie-Andrée (feu Michel Ménard – Réal Pelletier) et Nathalie (René Blouin), ainsi que Karen Couillard.

Sont aussi affectés par son départ, plusieurs neveux et nièces, sa cousine Rachel Bard, ses grandes amies, Rita Bélanger et Gaétane Bélanger ainsi que ses autres parents et ami(e)s.

De sincères remerciements sont adressés à l’ensemble du personnel de l’Hôpital de Montmagny, à celui de la résidence Rose des Vents de Cap-Saint-Ignace ainsi qu’à Florice Bois et son équipe de la résidence Le Hâvre du Lac de Sainte-Félicité pour leur accompagnement, leur soutien et les excellents soins.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches, Casier postal 1, Sainte-Marie (Québec) G6E 3B4 https://www.alzheimerchap.qc.ca/

Les membres de la famille vous accueilleront à la résidence funéraire De la Durantaye et Fils 560, du Souvenir Cap-Saint-Ignace le samedi 25 mai à compter de 9 h 30. Une célébration en sa mémoire aura lieu le samedi 25 mai 2024 à 12 h à la résidence funéraire.

Pour renseignements ou messages de condoléances : 418 246-5337, sans frais : 1 877 598-3093, télécopieur : 418 246-5115, courriel : info@deladurantaye.qc.ca Site Web : www.deladurantaye.qc.ca Maison funéraire membre de la Corporation des thanatologues du Québec