Madame Louisette St-Pierre Caron (1937-2024)

À l’Hôpital de Montmagny, le 28 novembre 2024, à l’âge de 87 ans, est décédée madame Louisette St-Pierre, époux de feu monsieur Paul-Aimé Caron. Elle demeurait à L’Islet (Saint-Eugène).

Elle laisse dans le deuil ses enfants : Madeleine (Louis Caron), Lucille(Réjean-Paul Normand), Lorrain (France Boulet), Florian (NancyHallé); ses petits-enfants : Alain (Jessica Atkins) et Matthieu Normand, Michaël (Judith Boucher) et Mireille Caron; ses arrière-petits-enfants : Albert et Flavie; Alie et Jakson; Vincent.

Elle était la sœur de : feu Robert (feu Isabelle St-Pierre), feu Ulric (Fernande Jean), Marguerite (feu Rosaire St-Pierre), feu Henri-Louis (Madeleine Moreau), Germain (Mirelle Belsile), Lauréat (feu Odette Pelletier), feu Léon (feu Lise Lefèvre), feu Guy (Louise Couture), feu Florian (Françoise Moreault), Lise (feu Jean-Paul Bélanger), Lisette (feu Clément Bélanger); de la famille Caron : feu Raoul, Roger (Gemma Marois), feu Maurice, Lorraine (feu Jean-Rock Laplante), Denise (Lucien Grenier), Jeannette (feu André Fortin), Ghislaine (Noël Chrétien).

Sont aussi affectés par son départ, plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et amis(e)s.

De sincères remerciements sont adressés aux membres du personnel de l’hôpital de Montma- gny pour leurs attentions, leur dévouement, les soins prodigués et leur soutien.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don Fondation des maladies du cœur du Québec, 4715, avenue des Replats, bureau 261, Québec (Québec), G2J 1B8 ou À La Maison d’Hélène 350, avenue St-David, Montmagny (Qc), G5V 4P9,

https://www.jedonneenligne.org/maisonhelene/DIMMAISON/

Selon les volontés de Mme St-Pierre, il n’y aura pas de rencontre au salon, ni de funérailles. Ses cendres seront déposées ultérieurement au columbarium du cimetière paroissial de Saint-Eugène de L’Islet.

Pour renseignements ou pour transmettre vos messages de condoléances :

Maison funéraire De la Durantaye et Fils

418 247-5733, sans frais : 1 877 598-3093,courriel : info@deladurantaye.qc.caSite web : www.deladurantaye.qc.ca. Maison funéraire membre de la Corporation des thanatologues du Québec.