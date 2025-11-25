Madame Lucette Côté 1932 - 2025

Au CHSLD de Montmagny, le 12 novembre 2025, à l’âge de 93 ans et sept mois, est décédée madame Lucette Côté, fille de feu monsieur J. René Côté et de feu dame Bertha Fournier. Elle demeurait à Montmagny. Un moment de recueillement aura lieu ultérieurement avec les membres de sa famille. Elle a été confiée à la Maison funéraire Laurent Normand pour crémation. Les cendres seront déposées au Columbarium du Complexe funéraire Laurent Normand.

Elle laisse dans le deuil, sa belle-sœur Pierrette Fournier (feu Léo Côté), feu Yvette (feu Clément Fournier), feu Roger, feu André, feu Diane (feu Alphonse Lamonde), ses neveux et nièces : feu Pierre Côté (Marie Couillard), Martin Côté (Micheline Rivest), Sylvie Côté (André Proulx), Jacques Fournier (Ginette Lacombe), feu Andrée Fournier, Lise Côté (Denis Mercier), feu Serge Côté, Danielle (Dany) Lamonde (Laurent Clavet), Claude (Ti-fus) Lamonde (Danielle Blais), Linda Lamonde (Martin Roberge), ainsi que plusieurs petits neveux et petites nièces, autres parents etami(e)s.

La famille désire remercier le personnel du 3e étage du CHSLD de Montmagny pour les bons soins prodigués.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison d’Hélène deMontmagny (https://www.jedonneenligne.org/maisonhelene/DIMMAISON/).

La direction a été confiée à laMaison funéraire Laurent Normand inc., 115, rue Saint-Louis, Montmagny (Québec) G5V 1N2

Pour renseignements : 418 248-0545, sans frais : 1 888 248-0545,messages de sympathie par télécopieur : 418 248-2621, par courriel : lnormand@laurentnormand.ca ou via le site web : www.laurentnormand.ca

