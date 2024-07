Madame Lucienne Lord Caron (1927-2024)

À la Maison du Fleuve du Centre d’hébergement Saint-Eugène de L’Islet, le 19 juin 2024, à l’âge de 97 ans, est décédée madame Lucienne Lord, épouse de feu monsieur Marcel Caron. Fille de feu dame Rose-Délima Paradis et de feu monsieur Thaddée Lord, elle demeurait à L’Islet (Ville).

Elle était la mère de : Gérald (Diane Caron), Ghislain (Guyanne Bélanger), feu Yves (feu Ginette Gamache) et feu Francis.

Elle laisse également dans le deuil, ses petits-enfants : Amélie (Jean-François Bégin) et Stéphane Caron (Caroline Geoffrion), Audrey et Keaven Caron; ses arrière-petits-enfants : Léanne, Olivier et Marianne Bégin, Raphaëlle et Théo Caron, ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines et amis(e)s.

De sincères remerciements sont adressés aux propriétaires et membres du personnel de la Résidence Les Quartiers A (et la Maison Marie-Fitzbach) de L’Islet ainsi qu’aux équipes du Centre d’hébergement Saint-Eugène, pour la qualité de leurs soins et de leurs services, leurs attentions et leur humanité.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à La Maison d’Hélène 350, avenue St-David, Montmagny (Québec) G5V 4P9, https://www.jedonneenligne.org/maisonhelene/DIMMAISON/

Les funérailles avec eucharistie seront célébrées le vendredi 26 juillet 2024 à 15 h en l’église Notre-Dame-de-Bonsecours de L’Islet, où les membres de sa famille vous accueilleront à compter de 14 h. Ses cendres seront par la suite déposées au cimetière paroissial.

Pour renseignements ou pour transmettre vos messages de condoléances : Maison funéraire De la Durantaye et Fils 418 246-5337, sans frais : 1 877 598-3093, courriel : info@deladurantaye.qc.ca Site web : www.deladurantaye.qc.ca Maison funéraire membre de la Corporation des thanatologues du Québec