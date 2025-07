Madame Lucille Caron 1950 - 2025

« J’ai atteint la fin de mon voyage terrestre, et, pour moi, le soleil s’est couché une dernière fois, accompagnée des miens. J’ai eu une belle vie malgré les épreuves traversées au fil des ans. Je pars sereine et en paix entourée de mes proches. De là-haut, je veillerai sur vous tous. »

À la Maison d’Hélène de Montmagny, le 10 juillet 2025, à l’âge de 75 ans, est décédée madame Lucille Caron. Elle était la fille de feu monsieur Xavier Caron et de feu dame Aline Gamache. Elle demeurait à Montmagny et native de L’Islet-sur-Mer.

La famille accueillera parents et ami(e)s à la Maison funéraire Laurent Normand, 115, rue Saint-Louis, Montmagny (Québec) G5V1N2 le samedi 19 juillet 2025 à compter de 8 h 30. Une cérémonie hommage aura lieu par la suite à 11 h 00 à la salle commémorative du Complexe funéraire. Les cendres seront déposées ensuite au cimetière de l’Islet-sur-Mer.

Elle laisse dans le deuil, ses enfants : Marie-Josée (Charles d’Entremont) et Philippe (JulieGodbout), ses petits-enfants qu’elle chérissait : Sarah-Maude, Émily (Gabriel Fréchette) et Charles (Mégann Lavoie), son frère Denis (Marcelle Houde), ses sœurs Francine (Jean-Roch Lord) et Sylvie, son conjoint pendant 26 ans Claude Normand et ses filles, le père de ses enfants feu Germain Langlois, ainsi que ses neveux et nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Elle est allée rejoindre celle qui lui a manqué toute sa vie, sa jumelle feu Lucie Caron, ainsi que son petit frère qui était comme son fils adoptif feu Pierre Caron.

La famille tient à remercier le personnel de la Maison d’Hélène, Dre Michelle Boulanger, Dr Mathieu Mercier, ainsi que Dre Dominique Poirier pour leur dévouement et leurs bons soins.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison d’Hélène (https://www.jedonneenligne.org/maisonhelene/DIMMAISON/). Des formulaires seront disponibles au salon.

La direction a été confiée à la Maison funéraire Laurent Normand inc. 115, rue Saint-Louis, Montmagny (Québec) G5V1N2.

Pour renseignements : 418 248-0545, sans frais : 1 888 248-0545,messages de sympathie par télécopieur : 418 248-2621, par courriel : lnormand@laurentnormand.ca ou via le site web : www.laurentnormand.ca

