Madame Lyne Roy (1953-2024)

À l’Hôpital de Montmagny, le 7 octobre 2024, à l’âge de 71 ans est décédée Mme Lyne Roy, fille de feu Jules Roy et de feu Thérèse Métivier. Elle demeurait à Cap St-Ignace et était originaire de Montmagny.

La famille recevra les condoléances à la résidence funéraire Boulanger, 31 av. de la Fabrique, Montmagny, le vendredi 8 novembre à compter de 13h. Une cérémonie suivra à 15h30 à la résidence funéraire.

Elle laisse dans le deuil ses sœurs et son frère : Danielle (André Deschênes), Mario, Julie (feu Alain Mercier); ses nièces et ses neveux : Michaël, Jonathan (Stéphanie Mercier) et leur enfants William et Aurélie, Silvia, Valérie (Jean-Philippe Deschênes), ses tantes et oncles; Murielle Métivier (Yvon Paquet), Nicole Jean (feu Raymond Métivier), Agathe Roy (feu Clément Métivier), Norbert Michaud (feu Ginette Métivier), Lucille Roy (feu André Langlois), Marie-Paule Têtu (feu Gérard Roy). Elle laisse également dans le deuil plusieurs cousins et cousines.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison d’Hélène,

www.jedonneenligne.org/maisonhelene/DIMMAISON, ou à la Fondation de l’Hôtel-Dieu de Montmagny, www.jedonneenligne.org/fondationhdm/DM/.

Pour renseignements: 418-248-1363, sans frais : 1-800-706-1363; messages de sympathie par courriel: ruetboul@globetrotter.net, via le site Web : www.residenceboulanger.com, entreprise membre de la Corporation des thanatologues du Québec.