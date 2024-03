Un an s’est écoulé depuis que tu nous as quittés. Malgré ton absence, tu nous accompagnes à tous les instants dans nos cœurs. Nous pensons à toi et t’aimerons toujours. Une messe anniversaire sera célébrée le dimanche 9 mars 2024 à 19 h 30 en l’église de Saint-Aubert de L’Islet.

Merci à tous ceux qui se joindront à nous pour cette célébration.Jacques, Pierre, Yvon, Germain et les membres de leur famille