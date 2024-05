Madame Madeleine Longtin (1946-2023)

À l’Hôpital de Montmagny, le lundi 4 décembre 2023, à l’âge de 77 ans et 3 mois, est décédée madame Madeleine Longtin, épouse de monsieur Réal Bélanger et fille de feu Philippe Longtin et de feu Gabrielle Dupré. Elle demeurait à Saint-Fabien-de-Panet.

La famille recevra les condoléances à la salle du : Centre communautaire 213, rue de la Salle Saint-Fabien-de-Panet le samedi 18 mai de 13 h 30 à 15 h 25. Un hommage aura lieu ce même jour, soit le samedi 18 mai 2024, à 15 h 30 au même endroit sous la direction de la maison funéraire : Roland Couture & Fils 573A, rue Principale Saint-Camille-de-Lellis

Elle laisse dans le deuil outre son époux monsieur Réal Bélanger : la fille de son époux Linda Bélanger (Jean-Pierre Beaudoin) ; ses petits-enfants : Guillaume, Sébastien, Vincent et Julien Bélanger (Sylvia) ainsi que son arrière-petit-fils Lucas.

Elle était la soeur de : Oscar, Roger (Françine Turcotte) et Marthe Longtin.

Elle était la belle soeur de : Jeannine (feu Donat Bertrand), Thérèse (feu Clément Landry), Fernand (Marie-Marthe Beaudoin), Yolande (Raymond Larochelle), feu Valère (Françoise Beaudoin) et Éliane (Gérard Bolduc).

Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s.

Pour renseignements : Tél. : 418 595-2918 Télécopieur : 418 625-3702 Courriel : couturetfils@sogetel.net Site internet : royetgiguere.comMaison funéraire membre de la Corporation des thanatologues du Québec.