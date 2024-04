Madame Madeleine Mercier Ouellet (1926-2024)

À son domicile, le 21 mars 2024, est décédée à l’âge de 98 ans et 2 jours, dame Madeleine Mercier, veuve de feu monsieur Georges-Henri Ouellet. Fille de feu dame Léda Dubé et de feu monsieur Arthur Mercier, elle demeurait à Sainte-Perpétue, comté de L’Islet.

Elle laisse dans le deuil sa fille Lisette Ouellet (feu Jacques Boulet), ses petits-enfants : Daniel, Marc (Annabelle Chouinard), et Isabelle Fortin (Michel Chamard), ainsi que ses arrière-petits-enfants : Katherine, Véronique, Megan, Victoria, Milan, Oslo, Frédérique et Nathan.

Elle laisse également son frère André, sa sœur Cécile et elle rejoint plusieurs membres de la famille qui l’ont précédée. Sont également affectés par son départ ses beaux-frères et belles-sœurs, de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines autres parents et ami(e)s.

Des remerciements sont adressés au personnel des services de soins à domicile du CLSC de Saint-Pamphile pour leur présence et les bons soins apportés.

Prenez note qu'il n'y aura pas de rencontre au salon ni de cérémonie. Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière paroissial de Sainte-Perpétue.