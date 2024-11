Madame Marguerite Gagnon (1945-2024)

« Tu n’es plus là où tu étais, mais tu seras toujours là où je suis. »

À l’Hôpital de Montmagny, le 4 novembre 2024, à l’âge de 79 ans, est décédée madame Marguerite Gagnon, épouse de feu monsieur Yvon Gaudreault. Elle était la fille de feu dame Eugénie Caron et de feu monsieur Georges Gagnon. Elle demeurait à L’Islet.

Elle laisse dans le deuil sa fille: Sylvie (Eric Beauchemin), ses petits-enfants : Andy et Jérémy Beauchemin. Elle était la sœur de : feu Raymond, feu Jeanne-d’Arc, feu Madeleine, feu Aline, feu Raynald, feu Lise, Jean-Claude, Edmond, feu Paul-André, Angèle et Céline ainsi que les membres de la famille Gaudreault.

De sincères remerciements sont adressés au personnel de l’Hôpital de Montmagny, ainsi qu’à celui de la Résidence Dupuis pour leur soutien, leurs délicates attentions, les soins attentionnés et leur présence chaleureuse.

Sont aussi affectés par son départ, plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et amis(e)s.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Société Alzheimer Chaudière-Appalaches, Casier Postal 1, Sainte-Marie (Québec), G6E 3B4.

https://www.alzheimerchap.qc.ca/pages/dons-in-memoriamVeuillez noter qu’il n’y aura pas rencontre au salon, ni de funérailles.Pour renseignements ou pour transmettre vos messages de condoléances :Maison funéraire De la Durantaye et Fils

418 247-5733, sans frais : 1 877 598-3093,courriel : info@deladurantaye.qc.caSite web : www.deladurantaye.qc.ca. Maison funéraire membre de la Corporation des thanatologues du Québec.