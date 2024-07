Madame Marguerite Lachance Laprise Bleney (1934-2024)

Aux soins palliatifs de l’Hôtel-Dieu de Lévis, le 31 mai 2024, à l’aube de ses 90 ans, est décédée madame Marguerite Lachance, fille de feu dame Victoria Nadeau et de feu monsieur Edmond Lachance, épouse en premières noces de feu monsieur Adrien Laprise et en secondes noces de feu monsieur Raymond Bleney. Elle demeurait à Montmagny.

La famille recevra les condoléances à l’église Saint-Mathieu de Montmagny 260, avenue Louise Montmagny (Québec) G5V 1R9 le samedi 27 juillet 2024, jour des funérailles à compter de 12 h. Le service religieux sera célébré à 14 h en l’église Saint-Mathieu et les cendres seront déposées par la suite au cimetière Saint-Odilon de Montmagny.

Elle laisse dans le deuil ses enfants nés de son mariage avec feu monsieur Adrien Laprise: Denise (Herman Bleney), Martin (Claudette Gamache), Line (Denis Brochu), Mariane (Mario Audet), Sylvie, Chantale (Simon Pérusse), ses petits-enfants : Charles Laprise-Bleney, lsabelle (Steve Prud’Homme) et David Simoneau-Laprise (Nathalie Coulombe), Carl et Éric Bleney (Marie-Pierre Poulin), Olivier et Jean-Michel Corriveau (Cindy Laroche), Émilie (Louis Després) et feu William Vézina, ses arrière-petits-enfants : Loriane Prud’Homme, Esteban et Ariel Laprise, Anastasia Bleney-Poitras, Henry et Rose Bleney, Ophélie Corriveau, Lory-Ann, Saralee et Thomas Vézina Després, ses frères et soeurs : feu Jean-Paul Lachance (feu Georgette Richard), feu Marie-Rose Lachance (feu Épiphane Bouchard), feu Jeanne-D’Arc Lachance (feu Pierre Couture), feu Hélène Lachance, feu Lucien Lachance, feu Conrad Lachance (Léona Marceau), Gaston Lachance (Paulette Deschênes), feu Paul-Henri Lachance (Jeannine Deschênes), Thérèse Lachance (feu Alphonse Marceau et feu Jacques Bilodeau), feu Julienne Lachance (feu Claude Ouellet), Jean-Louis Lachance (feu Rose Hélène Lachance), Jeannine Lachance.

Elle laisse également dans le deuil ses belles-familles, tant de son premier que de son deuxième mariage, ses filleul(e)s, de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s.

La famille tient à remercier le personnel du Manoir Saint-Gervais où elle a résidé quelques semaines ainsi que le personnel de l’Hôtel-Dieu de Lévis et l’Hôpital de Montmagny pour les bons soins prodigués à notre mère.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire de la manière que vous le désirez ou à La Maison d’Hélène, www.lamaisondhelene.org ou par la poste au 350, avenue Saint-David, Montmagny (Québec) G5V 4P9, ou à la Fondation de l’Hôtel-Dieu de Montmagny

https:// www.jedonneenligne.org/fondationhdm Des formulaires seront disponibles à l’église.

La direction des funérailles a été confiée à la Maison funéraire Laurent Normand inc. 115, rue Saint-Louis Montmagny (Québec) G5V 1N2. Pour renseignements : 418 248-0545 sans frais : 1 888 248-0545 messages de condoléances par télécopieur : 418 248-2621 par courriel : lnormand@laurentnormand.ca ou via le site Web : www.laurentnormand.ca

