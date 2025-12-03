Madame Marie-Aline Gaudreau (Bernier) 1926-2025

À l’Hôpital de Montmagny, le 25 novembre 2025, à l’âge de 99 ans et 3 mois, est décédée madame Marie-Aline Gaudreau, épouse de feu monsieur Léopold Bernier. Elle était la fille de feu monsieur Adélard Gaudreau et de feu dame Emma Chabot. Elle demeurait à Montmagny. La famille accueillera parents et ami(e)s à la Maison funéraire Laurent Norman, d115, rue Saint-LouisMontmagny (Québec) G5V 1N2

le dimanche 7 décembre 2025 à compter de 13 h 45. Une cérémonie hommage aura lieu par la suite à 16 h 30 à la salle commémorative du Complexe funéraire et de là au crématorium. Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière de Montmagny.

Elle laisse dans le deuil, ses enfants : Nicole (Denis Babin), France (Sarto Paradis), Gaston (Sophie Péchère), ses petits-enfants : Marc-Étienne, Guillaume (Andréanne Boucher), David (Audrey Delcenserie), Vincent (Nadine Aubé), Andréanne, Olivier (Sophie Dorval), Frédéric (Samuel Langlois), ses arrière-petits-enfants : Léonard et Océane Babin, Élizabeth Delcenserie-Paradis, Elliot et Raphaël Paradis, Louis Bernier, sa belle-sœur : Jacqueline Fiset Gaudreau, ainsi que plusieurs neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. Elle est partie rejoindre ses frères et sœurs : feu Armand (feu Fernande Gaumond, première épouse et Jacqueline Fiset, deuxième épouse), feu Jeanette (feu Gérard Têtu), feu Paul (feu Cécile St-Pierre), feu Roland, feu Jeanne-Aimée (feu Georges Bernier), feu Ernest Gaudreau (feu Louisette Rochefort), feu Léo (feu Laurette Couture), feu Louisette (feu Jean-Yves Bernier), ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Bernier : feu Jean-Charles (feu Colette Normand) et feu Thérèse (feu Georges Denault).

La famille tient à remercier le personnel de la Résidence des Bâtisseurs, les médecins et le personnel de l’Hôpital de Montmagny ainsi que les infirmières des soins à domicile du CLSC de Montmagny pour les excellents soins prodigués.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l’Hôtel-Dieu de Montmagny (https://www.jedonneenligne.org/fondationhdm/DM/).

