Madame Marie-Ange Gagné Gaudreau 1929 - 2025

C’est avec un immense chagrin que nous annonçons le décès de notre Maman, Marie-Ange Gagné-Gaudreau à l’âge de 96 ans le 22 juin 2025, entourée de nombreux enfants à La Maison d’Hélène de Montmagny.

Elle rejoint ainsi dans la Paix, son époux Roland Gaudreau et sa fille Nicole Gaudreau-Roy (Normand Roy), ses chères soeurs Claire et Lucille ainsi que ses frères Michel et Paul Gagné. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Yvonne (feu Claude Coutanson), Daniel, Brigitte (Réjean Chabot), François (Marie Montminy), Anne (Gilbert Garant), Marie, Quiéta (Daniel Desmarais), David (Chantal Legal), Dominique, Luc et Stéphanie (Bill Karigiannis). Elle laisse également dans le deuil ses 17 petits-enfants : Catherine et Émilie Roy, Aubrée Coutanson, Alexandre et Noémie Gaudreau, Francis Chabot, Gilles Gaudreau, Léa et Rosalie Garant, Rebecca Boiridy, Vincent Gaudreau, Gabrielle et Rose Gaudreau, Juliette et Anaële Gaudreau, Emma et Joseph Brien-Desrochers; ainsi que ses arrière-petits-enfants : Ludovic et Kelly-Anne Gaudreau, Constance Taillefer et un petit Gaudreau presqu’arrivé. Elle laisse également dans le deuil ses nièces et neveux ainsi que ses demi-frères et soeurs Gagné ainsi que plusieurs amis(es) proches. Ce qui animait notre mère avant tout, c’était le Bonheur de tous ses petits et grands enfants.

Marie-Ange voulait remercier Berthe et Jacques Carrier, Marie-Andrée et Paul Bourgault ainsi que madame Renée Bernier. Mes chers enfants, vous avez été ma raison de vivre. « Aimez-vous, aidez-vous, priez et servez le Seigneur » écrivit-elle. La direction des funérailles a été confiée à la : Résidence funéraire Boulanger; 31, av. de la fabrique Montmagny La famille recevra les condoléances en l’église St-Thomas de Montmagny le samedi 12 juillet 2025, de 13h00 à 15h00 suivi des funérailles avec eucharistie à 15h00. Parents et amis sont conviés par la suite au sous-sol de l’église où sera servi un goûter.

Nous tenons à exprimer nos chaleureux remerciements aux personnels soignants de l’Hôpital de Montmagny, du Quartiers A de l’Islet et certainement infirmières et préposées qui l’ont visitée à domicile ainsi qu’à sa Dre Annie Tremblay.

En sa mémoire, des dons à la Maison d’Hélène seraient appréciés : https://www.lamaisondhelene.org/

