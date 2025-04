Madame Marie-Anna St-Pierre 1930-2025

À l’Hôtel-Dieu de Lévis, le 31 mars 2025, à l’âge de 94 ans et 3 mois, est décédée madame Marie-Anna St-Pierre, épouse de feu monsieur Marius Hallé, demeurant maintenant à Lévis et auparavant durant de nombreuses années à Breakeyville.

Originaire de Cap-Saint-Ignace, elle était la fille de feu dame Yvonne Gamache et de feu monsieur Amédée St-Pierre; la sœur et la belle-sœur de : feu Jeanne d’Arc (feu Sylva Morin), feu Cécile (feu Gilbert Caron), Thérèse (feu Jean-Paul Bernier), feuGabrielle, André (Anne-Marie Couture), feu Marguerite (Gaston Desmeules), feu Alphonse, feu Élise et feu Alfred (feu Claudette Gaudreau); de la famille Hallé: feu Jean-Noël (Rose-Aimée Carrier), feu Jean (Thérèse Chabot), Gilberte (feu Julien Vallée), Laval (Marguerite Cantin) et feu Madeleine (feu Raymond Lefèvre). Sont aussi affectés par son départ, ses neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et ami(e)s.

De sincères remerciements sont adressés à l’ensemble du personnel de l’Hôtel-Dieu de Lévis pour leur dévoue- ment, leur sollicitude et les excellents soins.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fabrique de Cap-Saint-Ignace, 1, Place de l’Église, Cap-Saint-Ignace (Québec), G0R 1H0. Des formulaires seront disponibles au salon.

Les membres de sa famille vous accueilleront en présence du corps à la résidence funéraire De la Durantaye & Fils560, du Souvenir, Cap-Saint-Ignace le samedi 26 avril, jour des funérailles, à compter de 9h30. Les funérailles avec eucharistie seront célébrées le samedi 26 avril 2025 à 11h en l’église de Cap-Saint-Ignace, et de là au crématorium. Ses cendres seront inhumées ultérieurement dans le lot familial au cimetière paroissial de Cap-Saint-Ignace. Pour renseignements ou messages de condoléances : (418) 246-5337, sans frais : 1-877-598-3093, télécopieur : (418) 246-5115, courriel : info@deladurantaye.qc.ca Site web : www.deladurantaye.qc.ca. Maison funéraire membre de la Corporation des thanatologues du Québec.