Madame Marie-Hélène Couture (1968-2024)

À son domicile, le 15 février 2024, à l’âge de 55 ans, entourée de l’amour des siens, est décédée madame Marie-Hélène Couture, conjointe de monsieur Sylvain Morin. Elle était la fille de feu dame Marie-Jeanne Guillemette et de monsieur Gilles Couture. Originaire de Sainte-Apolline de Patton, elle demeurait à Saint-Marcel de L’Islet.

Outre son conjoint et son père, elle laisse dans le deuil ses enfants : Émilie, Audrey et Jean-Philippe Morin, ses frères et sœurs : Louise (Gilles Therrien), Jacques (Sylvie Tanguay) et Donald Couture; les membres de la famille de son conjoint Sylvain, ses filleul(e)s : Johnny, Joanie, Laurie et Mégan, ses autres neveux et nièces, ses cousins et cousines et ses ami(e)s.

De sincères remerciements sont adressés aux membres du personnel et intervenants du CLSC de Saint-Pamphile ainsi qu’aux Dre Michèle Boulanger et Dre Geneviève Rancourt pour leur accompagnement, leur soutien et les excellents soins

Selon le désir de Marie-Hélène, veuillez ne pas envoyer de fleurs; vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des Services de Santé de la MRC de L’Islet, 430, rue Jean-Leclerc Saint-Jean-Port-Joli (Québec) G0R 3G0.

Les membres de la famille vous accueilleront à la Salle municipale de Sainte-Apolline, 108, avenue Ouellet, Sainte-Apolline-de-Patton, comté de Montmagny le samedi 3 août 2024 de 12 h 30 à 14 h. Un recueillement en mémoire de Marie-Hélène et de sa sœur Louise aura lieu par la suite lors de l’inhumation des cendres au cimetière paroissial.

Pour renseignements ou pour transmettre vos messages de condoléances : Maison funéraire De la Durantaye et Fils 418 598-3093, sans frais : 1 877 598-3093, courriel : info@deladurantaye.qc.ca Site web : www.deladurantaye.qc.ca Maison funéraire membre de la Corporation des thanatologues du Québec