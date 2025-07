Madame Marie-Rose Grégoire Bourdeau 1929-2025

À son domicile, le 24 juin 2025, à l’âge de 96 ans, est décédée madame Marie-Rose Grégoire, épouse de feu monsieur Jean-Paul Bourdeau. Elle demeurait à Saint-Jean-Port-Joli.

Elle laisse dans le deuil ses enfants : Grégoire, Jean-Pierre, Lucile (Roger Cliche), Bibiane (feu Marc Fournier), Monique, Micheline (André Roy), Paul-André, Doris (Yves Paquet), Bruno et Danny ; ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants. Originaire de Lac-Etchemin, elle est allée rejoindre ses parents, feu Amanda Leblanc et feu Louis Grégoire, ses frères et sa sœur : feu Roland, feu Alphonse, feu Ovila, feu Léo et feu Marguerite, leur conjoint(e). Sont aussi affectés par son départ, les membres des familles Grégoire et Bourdeau, ses neveux et nièces, ses cousins et cousines, autres parents et ses ami(e)s.De sincères remerciements sont adressés à l’équipe de répit de la Coopérative des Services à domicile de la MRC de L’Islet ainsi qu’aux différents intervenants du CLSC de Saint-Jean-Port-Joli, pour leur accompagnement, leur présence soutenue et leur soutien.

Les funérailles avec eucharistie seront célébrées le samedi 19 juillet 2025 à 11h en l’église de Saint-Jean-Port-Joli, où les membres de sa famille vous accueilleront à compter de 9h. Ses cendres seront déposées au columbarium de la maison funéraire à Saint-Jean-Port-Joli.

Pour renseignements ou pour transmettre vos messages de condoléances : 418 598-3093, sans frais : 1 877 598-3093, courriel : info@deladurantaye.qc.caSite web : www.deladurantaye.qc.ca

Maison funéraire membre de la Corporation des thanatologues du Québec.