Madame Marielle Bourgault (1938-2024)

À l’Hôpital de Montmagny, le 9 septembre 2024 à l’âge de 85 ans, est décédée madame Marielle Bourgault, fille de feu dame Simone Gauvin et de feu monsieur Auguste Bourgault. Elle demeurait à Québec, autrefois à Saint-Pamphile.

Elle laisse dans le deuil ses enfants : Johanne Roy (Jean-Marc Avoine),Francis Roy, Barbara Roy (Gilbert Bélanger) et Pierre Roy (Nancy Fortin), également enfants de feu Lewis Roy; ses petits-enfants : Audrée (Maxime Cyr), Mathieu (Andréanne Bouchard), Samuel (Marie-Eve Gilbert) et Alexis Avoine (Nadège Vien), Maxime (Marie-Odile Dancause-Dubé) et William Bélanger (Frédérique Paradis), Mickaël (Annie-Rose Paré), Emma- nuelle (Mathieu Langlois) et Alexandre Roy (Sarah-Maude Potvin); ses arrière-petits-enfants : Josef, Adèle, Béatrice, Félix, Jade, Livia, Léonard, Lambert, Annette, Léa et Juliette; ses frères et sœurs Colette, Madeleine, Denise, René (Gabrielle Moreau), Denis, Clermont, Danielle (Jocelyn Bois) et Yvan (Patricia Slemin); de nombreux neveux et nièces ainsi que les membres de la famille Roy et ses amis(es).

Elle est allée rejoindre plusieurs de ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs des familles Bourgault et Roy.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des services de santé de la MRC de L’Islet, 430, rue Jean-Leclerc, Saint-Jean-Port-Joli (Québec) G0R 3G0. Des formulaires seront disponibles à la résidence funéraire.

Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraire C. Lavoie & Fils (De la Durantaye & Fils) 18, du Foyer Sud, Saint-Pamphile le samedi 12 octobre 2024 à compter de 11h30. Un hommage lui sera rendu à 14h30 à la résidence funéraire. Ses cendres seront par la suite inhumées au cimetière paroissial « Bellevue » de Saint-Pamphile.Pour renseignements ou pour transmettre vos messages de condoléances : 418 356-3822, sans frais : 1 888 430-3822,

