Madame Mariette Brunelle Lavoie (1942-2024)

Au Centre d’hébergement de Saint-Jean-Port-Joli, le 13 novembre 2024 à l’âge de 82 ans est décédée madame Mariette Brunelle, épouse de monsieur Michel Lavoie. Originaire de Saint-Pamphile, elle était la fille de feu dame Gabrielle Pelletier et de feu monsieur Wilfrid Brunelle. Elle demeurait à Saint-Aubert et autrefois à Saint-Pamphile.

Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants : Frédéric (Manon Bélanger) et Marie-Hé- lène (Dany Tremblay); ses petits-fils : Félix Lavoie, Léo et Jules Tremblay.

Elle était la sœur et la belle-sœur de : feu Claire, Lucie (Michel Côté), feu Françoise, feu Paul et feu André (feu Lisette Castonguay); de la famille Lavoie : Georges-André (Léona Viel), Réjean (Pauline Dumais), Glorianne (Lucien Dumais). Sont aussi affectés par son départ ses neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et ami(e)s.

De sincères remerciements sont adressés à l’ensemble du personnel du Centre d’hébergement de Saint-Jean-Port-Joli, tout département confondu, pour leur accompagnement et les excellents soins. Votre présence a fait une énorme différence dans le quotidien de Mariette.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des Services de Santé de la MRC de L’Islet (plus particulièrement pour le service des loisirs du CHSLD de Saint-Jean-Port-Joli), 430, rue Jean Leclerc, Saint-Jean-Port-Joli (Québec), G0R 3G0. https://www.jedonneenligne.org/fondationsantelislet/DIM/ ou à la Société canadienne du cancer, 1040 Av. Belvédère bureau 214, Québec, QC G1S 3G3 www.cancer.ca ou à Ataxie Canada, 200-4388 rue St-Denis, Montréal, Qc, H2J 2L1. https://give-can.keela.co/2a-la-memoire-_standalone

Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraire De la Durantaye et Fils4, chemin du Roy OuestSaint-Jean-Port-Joli le samedi 7 décembre 2024 à compter de 11h. Les funérailles avec eucharistie seront célébrées le samedi 7 décembre 2024 à 14h en l’église de Saint-Jean-Port-Joli. Ses cendres seront par la suite déposées au columbarium de la maison funéraire De la Durantaye

