Madame Mariette Castonguay Lemelin 1938-2025

« Elle était le bonheur de la maison, elle en restera l’Ange gardien »

À son domicile, le 15 mai 2025, est décédée à l’âge de 86 ans et 9 mois, madame Mariette Castonguay, épouse de feu monsieur Florian Lemelin. Elle était la fille aînée de feu monsieur Gustave Castonguay et de feu dame Florence St-Pierre. Native de Sainte-Louise, elle demeurait à Cap-Saint-Ignace.

La famille accueillera parents et ami(e)s à la Maison funéraire Laurent Normand 115, rue Saint-Louis Montmagny (Québec) G5V 1N2 le samedi 14 juin 2025, à compter de 12 h. Une liturgie de la Parole sera célébrée par la suite à 14 h à la salle commémorative du Complexe funéraire. Les cendres seront déposées ultérieurement au Columbarium extérieur du cimetière de Sainte-Louise.

Elle laisse dans le deuil, ses enfants : Sylvie (Rénald Rioux), Priscille (Robin Levesque), Lucie (Pierre Jeffrey), Francine et feu Joël, ses petits-enfants : Keven, Miguel (Audrey) et Eliane (Mathieu), ses arrière-petites-filles : Marilou et Jade.

Ses frères et sœurs : feu Madeleine (feu Raoul Caron), Céline (feu Magella Bélanger), Yvon (Micheline Marier), Diane (feu Joseph Lavoie), Solange (Léo Therrien), Guy (Pia Friedmann), feu Marcel, feu Thérèse, René (Maryse Bélanger), Réjean et Isabelle (Daniel Chouinard).

Ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Lemelin : feu Pâquerette (feu Jacques Caron), Pierre-Normand (Jeanne-Mance Jean), Gaétan (Jeannine Dubreuil), Laurier (Lise Bellavance), Donald (Marielle Bois), ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l’Hôtel-Dieu de Montmagny (https://www.jedonneenligne.org/fondationhdm/DM/) ou à La Maison d’Hélène de Montmagny (https://www.jedonneenligne.org/maisonhelene/DIMMAISON/). Des formulaires seront disponibles au salon.

La direction a été confiée à la Maison funéraire Laurent Normand inc.115, rue Saint-Louis, Montmagny (Québec) G5V 1N2

Pour renseignements : 418 248-0545, sans frais : 1 888 248-0545, messages de sympathie par télécopieur : 418 248-2621, par courriel : lnormand@laurentnormand.ca ou via le site Web : www.laurentnormand.caEntreprise familiale reconnue Distinction par la Corporation des thanatologues du Québec