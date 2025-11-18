Madame Mariette Gagné 1922 - 2025

À l’Hôpital de Montmagny, le 6 novembre 2025, à l’âge de 103 ans est décédée madame Mariette Gagné, épouse en 1ères noces de feu monsieur Adrien Ouellet et en 2èmes noces de feu monsieur Damien Lemieux. Fille de feu dame Marie-Laura de la Durantaye et de feu monsieur Napoléon Gagné, elle demeurait à Cap-Saint-Ignace. Elle était la mère de : Denise (feu André Hébert), Claudette, feu Diane (feu Lawrence Geraphty), Clément (Élise Savard), feu Louise (Serge Blanchet), Carmen (Jacques Turcot), Gisèle (Guy St-Hilaire) et Adrien Ouellet (Dany Émond).

Elle laisse aussi dans le deuil, les enfants de monsieur Damien Lemieux : Louis-Philippe (Marielle Litalien), Jean-Alain (Louise Couillard), Hélène (Richard Poitras) et leur famille ; ses 20 petits-enfants, ses 34 arrière-petits-enfants et ses 9 arrière-arrière-petits-enfants. Elle était la sœur et la belle-sœur de : feu Robert (Marie-Ange Gaudreau), feu Jean-Guy (Madeleine Crépeault) et feu Léo-Napoléon (Claudette Dufour) ; de la famille Ouellet : feu Roger (feu Rita Bélanger), feu Marie-Marthe (feu Jean-Paul Gareau), feu Philippe (feu Berthe Ouellet), feu Réal (feu Thérèse De Ladurantaye), feu Jeannette, feu Thérèse (feu Roland Fortin), feu Madeleine (Clément Guay), feu Aurèle, feu Gérard (feu Marie-Claire Messervier), feu Robert (feu Rose-Marie Thiboutot), feu Jeannine (feu Magella Girard), feu Pierrette, Georgette (Roger Lequy). Sont aussi affectés par son départ, les membres de familles Gagné, Ouellet et Lemieux, plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et ses amis(e)s.

De sincères remerciements sont adressés aux responsables, bénévoles et intervenants de la Résidence Marcelle-Mallet ainsi qu’aux membres du personnel de l’Hôpital de Montmagny, pour leur dévouement ainsi que la qualité des services et des soins.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Résidence Marcelle Mallet, 91 Rue du Manoir E, Cap-Saint-Ignace, QC G0R 1H0.

Les membres de la famille vous accueilleront à la résidence funéraire De la Durantaye et Fils, 560, route du Souvenir Cap-Saint-Ignace samedi, jour des funérailles à compter de 10 h 30. Les funérailles avec eucharistie seront célébrées le samedi 22 novembre 2025 à 14h en l’église de Cap-Saint-Ignace, suivies de l’inhumation au cimetière paroissial.

Pour renseignements ou pour transmettre vos messages de condoléances : 418 246-5337, sans frais : 1 877 598-3093, courriel : info@deladurantaye.qc.ca

Site web : www.deladurantaye.qc.ca.

Maison funéraire membre de la Corporation des thanatologues du Québec.