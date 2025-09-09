Madame Mariette Lacombe 1934 - 2025

À sa demeure, le 14 juillet 2025, à l’âge de 90 ans et 11 mois, est décédée madame Mariette Lacombe, épouse de feu monsieur Omer Gaudreau. Elle était la fille de feu monsieur Gérard Lacombe et de feu dame Cécile Robin. Elle demeurait à Montmagny.

La famille accueillera parents et ami(e)s à L’église Saint-Mathieu, 160, rue Saint-Ignace, Montmagny (Qc) G5V 1R7 le samedi 13 septembre 2025, jour des funérailles à compter de 13h. Le service religieux sera célébré par la suite à 14h, suivi de l’inhumation au cimetière de Montmagny.

Elle laisse dans le deuil, ses fils : Alain Gaudreau (Sylvie Mailloux), Mario Gaudreau (Louise Laroche) et sa fille Carole Gaudreau (André Fortin), ses petits-enfants : Raphaël Fortin, Ian Fortin (Sarah Jutras), Philippe Gaudreau, Gabrielle-Lee Gaudreau et Kyan Gaudreau. Elle était la sœur de : feu Jean-Yves Lacombe (feu Louisette Casault), feu Gertrude Lacombe (feu Georges-Albert Collin), feu Marcel Lacombe, Gilles Lacombe (feu Madeleine Laberge), feu René Lacombe. Elle était la belle-sœur de : feu Maurice Gaudreau (feu Monique Pellerin), feu Joseph Gaudreau (Annette Collin), feu Pauline Gaudreau (feu Maurice Langlois). Elle laisse également dans le deuil, plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s.

La famille tient à remercier spécialement Alain, son fils et proche aidant, pour avoir pris soins de Mariette au cours des dernières années.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l’Hôtel-Dieu de Montmagny :

(https://www.jedonneenligne.org/fondationhdm/DM/).

La direction des funérailles a été confiée à la Maison funéraire Laurent Normand inc.115, rue Saint-Louis, Montmagny (Québec) G5V 1N2.

Pour renseignements : 418 248-0545,sans frais : 1 888 248-0545, messages de sympathie par télécopieur : 418 248-2621, par courriel : lnormand@laurentnormand.ca ou via le site Web : www.laurentnormand.ca.

