Madame Mélissa Lapierre 1979 - 2025

À son domicile, le 14 août 2025, à l’âge de 46 ans, est décédée madame Mélissa Lapierre. Elle était la fille de monsieur André Lapierre et de madame Linda Morissette. Elle demeurait à Mont-Joli et native de Saint-Just-de-Bretenières.

La famille accueillera parents et ami(e)s à la Maison funéraire Laurent Normand, 115, rue Saint-Louis, Montmagny (Québec) G5V 1N2 le dimanche 31 août 2025 à compter de 9 h.

Une cérémonie hommage aura lieu par la suite à 12h à la salle commémorative du Complexe funéraire.

Elle laisse dans le deuil, outre ses parents, sa sœur feu Karine Lapierre (Stéphane Roy), ses oncles et ses tantes, particulièrement sa tante Marlène Morissette (Serge Morneau), son grand ami Harold Dion, ainsi que ses cousins, cousines, autres parents et ami(e)s.

La famille tient à remercier madame Geneviève Roy, travailleuse sociale, qui a aidé énormément Mélissa dans son cheminement.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société québécoise de la fibromyalgie (https://www.sqf.quebec/).

La direction a été confiée à la Maison funéraire Laurent Normand inc., 115, rue Saint-Louis, Montmagny (Québec) G5V 1N2

