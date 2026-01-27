Madame Mercédès Fournier 1960-2025

À l’Hôpital de la Cité-de-la-Santé de Laval, le 19 décembre 2025 à l’âge de 65 ans, est décédée madame Mercédès Fournier, épouse de monsieur Claude Ferron. Fille de feu dame Lucille Lacombe et de feu monsieur Fernand Fournier. Native de Cap-Saint-Ignace, elle demeurait à Laval.

Outre son époux, elle laisse dans le deuil le fils de Claude, Éric Ferron (Annie-Pier Pelletier) et leurs enfants : Emrick et Leigh-Ann ; ses frères et sœurs : Dominique (feu Lise Brunet), feu Germain (Ginette Prieur), Gisèle (Bruno Lévesque) et Irma. Sont aussi affectés par son départ, les membres de la famille Ferron, ses neveux et nièces, ses cousins et cousines, autres parents et ses amis(es).

De sincères remerciements sont adressés aux membres du personnel soignant et bénévoles de l’Hôpital de la Cité-de-la-Santé de Laval, ainsi qu’à ses amies pour leurs attentions, leur dévouement, les soins prodigués et leur soutien. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, av. Belvédère, bureau 214, Québec (Québec), G1S 3G3, http://www.cancer.ca/fr-ca

Les membres de sa famille vous accueilleront le samedi 31 janvier 2026 à compter de 10h en l’Église de l’Île Jésus, 765, boul. Laval, Laval, QC H7S 2K4. Une célébration en sa mémoire y sera célébrée à 13h. Ses cendres seront déposées ultérieurement au cimetière paroissial de Cap-Saint-Ignace.

Pour renseignements ou messages de condoléances : Maison funéraire De la Durantaye et Fils, (418) 598-3093, sans frais : 1-877-598-3093, courriel : info@deladurantaye.qc.ca

Site web : www.deladurantaye.qc.ca.

Maison funéraire membre de la Corporation des thanatologues du Québec.