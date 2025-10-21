Madame Michèle Pelletier 1956-2025

À l’Hôpital Laval de Québec, le 28 septembre 2025, à l’âge de 69 ans, est décédée madame Michèle Pelletier, demeurant à L’Islet. Originaire de Saint-Omer de L’Islet, elle était la fille de feu dame Béatrice Dupont et de feu monsieur Noël Pelletier ; la sœur et labelle-sœur de : feu Ginette (Romain Robichaud), feu Raymonde, feu Réjean (Carole Bélanger), Norma (Gilles Mercier), Diane (Jean-Pierre Pothier), Janette (Jacques Dumas) et Anthony (Sylvie Lord).

Sont aussi affectés par son départ, ses filleuls Etienne Dumas et Edmond Pelletier, ses autres neveux et nièces, ses cousins, cousines et ses amis(e)s, sans oublier Lenny, Cody et Zachary qu’elle affectionnait particulièrement.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don en mémoire de Michèle à un organisme de votre choix. Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraire De la Durantaye & Fils, 61, des Pionniers Est L’Islet, le samedi 25 octobre à compter de 9h. Un moment de recueillement en sa mémoire aura lieu le samedi 25 octobre 2025 à 11h à la résidence funéraire.

Pour renseignements ou pour transmettre vos messages de condoléances : (418) 247-5571, sans frais : 1-877-598-3093, courriel : info@deladurantaye.qc.ca. Site web : www.deladurantaye.qc.ca.

