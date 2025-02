Madame Micheline Marois Bélanger (1947-2025)

À l’Hôpital de Montmagny, le 31 janvier 2025, à l’âge de 77 ans et 7 mois, est décédée madame Micheline Marois épouse de feu monsieur Germain Bélanger, demeurant à Cap-Saint-Ignace.

Elle laisse dans le deuil ses filles; Johanne (Mario Coulombe), Marie (André Chamberland), Mélanie (Sylvain Daigle) et Mélissa (Réal Bernier); sa fierté, ses petits-fils adorés : William et Justin Chamberland, Alexandre Daigle, Nayton et Lukas Bernier ainsi que leur copine.

Elle était la fille de feu dame Élisabeth Moreau et de feu monsieur Roland Marois; la soeur et belle-sœur de : Henri (Diane Mainville), Gemma (Roger Caron), Marlène (Gaston Mainville) et son filleul Jean (Nicole St-Pierre); de la famille Bélanger : feu Dominique, feu Valère, Olivette (feu Maurice Giasson), feu Laurent (feu Céline Dion), feu Rollande (Jean-Claude Leblanc), feu Jean-Noël (feu Patricia Bernier), feu Hermel (Lise Campagna), Solange (feu Paul-Eugène Coulombe), feu Jean-Yves, feu Jean-Louis, Jeanne-Mance, Gaétan (Corinne Leblanc), Marjo- laine (Laval Turgeon), Louise (Raymond Guimont) ainsi que Claire Journault.

Sont aussi affectés par son départ, sa filleule Geneviève Mainville, plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et amis(e)s.

De chaleureux remerciements sont adressés aux membres des équipes de l’urgence, des soins intensifs et de l’inhalothérapie de l’Hôpital de Montmagny ainsi qu’aux anges qui lui ont permis de demeurer chez elle jusqu’à la fin, pour leur soutien, leur bienveillance et leurs attentions ainsi que pour la qualité de leurs soins et de leur approche.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l’Hôtel-Dieu de Montmagny, 350, boul. Taché Ouest, Montmagny (Québec), G5V 3R8 ou à La Maison d’Hélène 350, avenue St-David, Montmagny (Qc), G5V 4P9,

https://www.jedonneenligne.org/maisonhelene/DIMMAISON/Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraire

De la Durantaye et Fils 560, du SouvenirCap-St-Ignace le jeudi 6 février de 19h à 21h, vendredi jour des funérailles à compter de 11h30. Les funérailles avec eucharistie seront célébrées le vendredi 7 février 2025 à 15h en l’église de Cap-Saint-Ignace. L’inhumation aura lieu ultérieurement au cimetière paroissial.

Pour renseignements ou pour transmettre vos messages de condo- léances : 418 246-5337, sans frais : 1 877 598-3093, courriel : info@- deladurantaye.qc.ca Site web : www.deladurantaye.qc.ca. Maison funéraire membre de la Corporation des thanatologues du Québec.