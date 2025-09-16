À la Maison d’Hélène de Montmagny, le 6 septembre 2025, à l’âge de 80 ans, est décédée madame Michelle Sénéchal, fille de feu dame Thérèse Pineault et de feu monsieur Alfred Sénéchal. Originaire de Sainte-Louise, elle demeurait à Saint-Jean-Port-Joli. Elle était la mère de feu Marjolaine (Pascal Gaudreau) et Sébastien Prévost (Ma Carla Abueva Evelaroza); la grand-mère de : Thomas et Mathis Gaudreau et Savanna Prévost. Elle était la sœur et la belle-sœur de : feu Monique (Henri Pelletier), Mado (Gilles Labrecque), feu Colette (Jean Lacroix), Gaston (Ginette Deschênes), Pierre (Andrée Perron), Jean-Yves (Trudy Hulberg), Danielle (Claude St-Pierre) et Chantal (François Caron) ;

Sont aussi affectés par son départ, plusieurs neveux et nièces, ses cousins et cousines, autres parents et ses ami(e)s.

De chaleureux remerciements sont adressés aux médecins, aux membres du personnel et aux bénévoles de l’Hôpital de Montmagny et de La Maison d’Hélène pour leur accompagnement, leur dévouement et toutes leurs délicates attentions. Un merci spécial aux équipes du Service des incendies de Saint-Jean-Port-Joli ainsi qu’aux paramédics pour leur précieuse aide, leur disponibilité et leur support. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à La Maison d’Hélène 350, avenue St-David, Montmagny (Qc), G5V 4P9.

Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraire De la Durantaye & Fils, 4, chemin du Roy Ouest à Saint-Jean-Port-Joli le samedi 20 septembre à compter de 12h30. Une célébration en sa mémoire aura lieu le samedi 20 septembre 2025 à 15h à la résidence funéraire.

Ses cendres seront par la suite inhumées au cimetière paroissial de Sainte-Louise.