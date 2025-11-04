Madame Michelle Sénéchal

Comme vous le savez, Michelle nous a quittés le 6 septembre 2025 à l’age de 80 ans.

Vous avez été nombreux à venir nous visiter et à nous écrire. Ces marques de réconfort nous ont beaucoup touchés. C’est avec plein de gratitude que la famille vous remercie chaleureusement pour ces marques d’amour.

Son fils Sébastien (Carla). Ses petits enfants : Thomas, Mathis et Savanna. Ses sœurs et frères : Mado (Gilles), Gaston (Ginette), Pierre (Andrée), Jean-Yves (Trudy), Danielle (Claude) et Chantal (François)