Madame Monique Boivin 1940-2026

À la Maison d’Hélène de Montmagny, le 25 janvier 2026, est décédée à l’âge de 85 ans et 5 mois madame Monique Boivin, épouse de feu monsieur Donat Langevin. Elle était la fille de feu dame Délia Boucher et de feu monsieur Émile Boivin. Originaire de St-Paul-de-Montminy, elle a demeurée la majeure partie de sa vie à Notre-Dame-du-Rosaire puis à Montmagny dans les dernières années.La famille vous accueillera à la Salle municipale de Notre-Dame-du-Rosaire144, rue principaleNotre-Dame-du-Rosaire, G0R 2H0, samedi le 21 février 2026 dès 13h. Les funérailles seront célébrées au même endroit à 15h. L’inhumation des cendres aura lieu au cimetière de la paroisse à une date ultérieure.

Elle laisse dans le deuil ses enfants : Danielle (Avelene Osmond) et Sylvain Langevin (Manon Mailloux). Elle était la sœur de : feu Yvonne (feu Philippe Gagnon), feu Thérèse (feu Maurice Plante), feu Simone (feu Gérard Proulx), feu Maurice (Madeleine Bernard), feu Gaston (Gaby Bernard), feu Robert (feu Juliette Tanguay), feu Jeannette (feu Hector Gaudreau), feu Fernand (Solange Tanguay), feu Claudette (feu Wellie Noël), Jeannine (feu Célim Boucher), Claude (feu Jean-Yves Carrier) et Roland (feu Carole Tanguay). De la famille Langevin, elle était la belle-sœur de : feu Marie-Claire (feu Gérard Girard), feu Véronique (feu Pierre-Paul Fournier), Pierrette (feu Roland Morin), Marielle (Roger Côté) et feu Thérèse (feu Philippe Collin). Elle laisse également dans le deuil de nombreux cousins et cousines, neveux, nièces et amis.

La famille tient à remercier très sincèrement le personnel de la Maison d’Hélène pour la qualité des soins, le respect et la dignité démontrée; aussi des remerciements au personnel de soins du troisième étage de l’Hôpital de Montmagny.

Vous pouvez compenser l’envoi de fleurs par un don à la Maison d’Hélène : https://www.jedonneenligne.org/maisonhelene/.

La direction des funérailles a été confié à la : Résidence funéraire Boulanger, 31, avenue de la fabrique, Montmagny.

Pour renseignements :Tél. : 418-248-1363, Tél. sans frais : 1-800-706-1363Messages de sympathie par courriel : info@residenceboulanger.comSite web : www.residenceboulanger.com

