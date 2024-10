Madame Monique Gaudreau (1943-2024)

À l’Hôpital de Montmagny, le 19 septembre 2024, à l’âge de 81 ans, est décédée madame Monique Gaudreau, épouse de feu monsieur Antonio Paradis. Elle était la fille de feu monsieur Philippe-Omer Gaudreau et de feu dame Marie-Anna Gaudreau.

Elle demeurait à Montmagny. La famille accueillera parents et ami(e)s à la Maison funéraire Laurent Normand 115, rue Saint-Louis Montmagny (Québec) G5V 1N2 le vendredi 4 octobre 2024, jour des funérailles, à compter de 12 h. Le service religieux sera célébré par la suite à 14 h en l’église Saint-Mathieu de Montmagny. L’inhumation aura lieu au cimetière de Montmagny.

Elle laisse dans le deuil, ses enfants : Nathalie (Alain Boulet), Paolo (Manon Laflamme), Frédéric (Audrey Proulx), ses petits-enfants : Marie-Michèle Caron (Alexandre Simoneau), Jérémie Caron, Raphaëlle Paradis (Mikaël Clavet), Thomas Paradis, Benjamin Paradis (Zoé Gendron) et Alexandrine Paradis (Thomas Allain), ses arrière-petits-enfants : Henri et Charlie Simoneau ainsi que Zachary Clavet (petit-fils à venir). Ses frères et soeurs : feu Louisette Gaudreau (feu Victor Létourneau), feu Marie-Paule Gaudreau (André Gaudreau), feu Denise Gaudreau, Annette Gaudreau (feu Claude Couture), feu Pierre Gaudreau, Agathe Gaudreau (Benoit Deschênes), Solange Gaudreau (Gilles Cloutier), Micheline Gaudreau (Jean-Noël Gilbert), Gisèle Gaudreau, Bertrand Gaudreau (Nicole Béland). Ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Paradis : feu Juliette (feu Maurice Paquet), feu Joseph (feu Marie-Claire Morin), feu Thérèse (feu Roland Leblanc), feu David, feu Donat (feu Mary James), feu Marie-Claire, Françoise (feu Jean-Paul Barde), Oscar (Monique Moreau), feu Cyrille (feu Henriette Bernatchez), feu Henri (Jeannine Boudreau), Denys (Margot Caron), feu Colombe (feu Claude Moreau), ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s.

La famille désire remercier Dr Mercier, Dr Bou ard ainsi que le personnel du 3e étage de l’Hôpital de Montmagny pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à La Maison d’Hélène, www.lamaisondhelene. org ou par la poste au 350, avenue St-David, Montmagny (Québec), G5V 4P9 ou à la Fondation de l’Hôtel-Dieu de Montmagny, https://www.jedonneenligne.org/fondationhdm. Des formulaires seront disponibles au salon.

La direction des funérailles a été confiée à la Maison funéraire Laurent Normand inc., 115, rue Saint-Louis, Montmagny (QC) G5V 1N2 Pour renseignements : 418 248-0545, sans frais : 1 888 248-0545, messages de sympathie par télécopieur : 418 248-2621, par courriel : lnormand@laurentnormand.ca ou via le site Web : www.laurentnormand.ca

Entreprise familiale reconnue Distinction par la Corporation des thanatologues du Québec.