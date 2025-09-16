Madame Monique Gaudreau

Il y a un an, la vie nous apprenait comment elle est fragile. Ton absence est une douleur que le temps n’efface pas. Merci pour tout ce que la vie nous a permis de vivre ensemble. Un doux souvenir de toi restera gravé dans nos coeurs. À la douce mémoire de notre maman, une messe anniversaire sera célébrée en l’église de Saint-Mathieu, le dimanche 21 septembre 2025 à 11h.

Merci à tous ceux et celles qui se joindront à nous pour cette célébration.

Ses enfants Nathalie, Paolo et Frédéric, leur conjoint et ses petits-enfants.