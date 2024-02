Madame Monique Robichaud Pelletier 1928-2024

Au Centre d’hébergement de Saint-Jean-Port-Joli, le 5 janvier 2024, à l’âge de 95 ans et 9 mois est décédée madame Monique Robichaud, épouse de monsieur Jean-Berchmans Pelletier. Fille de feu dame Rose-Anna Pelletier et de feu monsieur Wilfrid Robichaud, elle demeurait à Saint-Aubert de L’Islet.

Outre son époux Jean-Berchmans depuis 71 ans, elle laisse dans le deuil ses enfants : Colette (André Bernier), Vital (Marjolaine Hattote), Doris (Antoine Bélanger), Gervaise (Jean-Marc Bélanger), Hilaire (Simone Bélanger) et Diane (Mario Caron). Elle était aussi la mère de feu Édith ; ses petits-enfants : Claudia et Maryse Bernier, Jessica et Maxime Pelletier, Martin, Raphaël, Josiane et Nancy Bélanger, Cynthia, Nicolas et Joannie Bélanger et leur conjoint(e); ses arrière-petits-enfants : Noemy Bernier, Abby Bernier, Victoria, Rébécca, Béatrice et Aurélie Bélanger, Maïka et Florence Bélanger,Anthony et Félix St-Pierre, Justin et William Deslandes, Édouard et Malorie Chouinard St-Pierre.

Elle était la soeur et la belle-soeur de : feu Roger, feu Rita (feu Gilbert Dubé), feu Adélard (feu Rosalie St-Pierre), feu Madeleine (feu Alphée Dubé), feu Guy (feu Françoise Caron), feu Ulric et feu Léonard (feu Lucille Legros); de la famille Pelletier : feu Ulric (Gertrude Robichaud), feu Carmelle, Noëlla et feu Sr Colette n.d.p.s. Sont aussi affectés par son départ plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et ami(e)s.

De sincères remerciements sont adressés à l’ensemble du personnel des soins à domicile du CLSC de Saint-Jean-Port-Joli et du Centre d’hébergement de Saint-Jean-Port-Joli pour leur dévouement, leurs attentions et les excellents soins.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des Services de Santé de la MRC de L’Islet, 430, rue Jean-Leclerc, Saint-Jean-Port-Joli (Québec) G0R 3G0.

Les membres de sa famille vous accueilleront au Salon paroissial (Sacristie de l’église) Saint-Aubert le samedi 27 janvier à compter de 11 h. Les funérailles avec eucharistie seront célébrées le samedi 27 janvier 2024 à 14 h en l’église de Saint-Aubert. Ses cendres seront déposées ultérieurement au cimetière paroissial.

Pour renseignement ou pour transmettre vos messages de condoléances : De la Durantaye et Fils 418 598-3093, sans frais : 1 877 598-3093, courriel : info@deladurantaye.qc.ca Site web : www.deladurantaye.qc.ca Maison funéraire membre de la Corporation des thanatologues du Québec