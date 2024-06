Madame Nicole Caron (1956-2024)

À l’Hôpital de Montmagny, le 27 mai 2024, à l’âge de 67 ans est décédée madame Nicole Caron. Elle demeurait à L’Islet (secteur Saint-Eugène).

Elle laisse dans le deuil ses enfants: Sébastien (Katy Jalbert-Mercier), Pascale (Sylvain Boucher) et Kim Caron; leur père Jean-Claude Caron (Micheline Thibault); son frère Carl, ses petits-enfants: Anthony et Sunny, Thierry, Hubert, Élysée, Zachary et Kimberly, Loick, Léa et Éli-May ainsi que Teisha, Logan, Kalel et les enfants en famille d’accueil qui la considéraient comme leur grand-mère.

Elle est allée rejoindre son petit ange Chrystel, décédée en bas âge, ses parents Lucille Gamache et Raymond Caron ainsi que sa sœur Carole, décédée récemment.

Sont aussi affectés par son départ, ses neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et amis(e)s.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à un organisme venant en aide aux jeunes en difficulté, de votre choix.

Selon son désir, il n’y aura pas de rencontre au salon, ni de funérailles; un recueillement en sa mémoire aura lieu dans l’intimité des membres de sa famille et de ses proches.

