Madame Nicole Lord 1951-2024

À l’Hôpital de Montmagny, le 2 janvier 2024, à l’age de 72 ans, est décédée madame Nicole Lord, épouse de feu monsieur Denis Fortin. Fille de feu dame Blanche Kirouac et de feu monsieur Louis-Marie Lord, elle demeurait à L’Islet

Elle laisse dans le deuil ses filles : Mélissa et Katerine (Vincent Marois); sa petite-fille adorée, Marine. Elle était la soeur et la belle-soeur de : feu Bruno (Nicole Poitras), Ginette, feu Priscille (Marcel Bernier), Colette (Serge Roussel), Rachel (Pierre Harvey); de la famille Fortin : Julie (feu Marcel Lord), feu Nicole, André (France Carignan) et Richard (Louise Marsolais). Sont aussi affectés par son départ, ses neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et ses ami(e)s.

De sincères remerciements sont adressés à l’équipe du 3e étage de l’Hôpital de Montmagny pour l’accompagnement et la qualité de leurs soins.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Sclérodermie Québec, 550, chemin Chambly, bureau 40, Longueuil (Québec) J4H 3L8.https://www.jedonneenligne.org/sclerodermiequebec/DIM/ Des formulaires seront disponibles au salon.

Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraire De la Durantaye & Fils, 61, des Pionniers Est, L’Islet le vendredi 19 janvier 2024 de 19 h à 21 h; samedi jour des funérailles à compter de 9 h. Les funérailles avec eucharistie seront célébrées le samedi 20 janvier 2024 à 11 h en l’église Notre-Dame-de-Bonsecours de L’Islet. Ses cendres seront déposées ultérieurement au columbarium du cimetière paroissial.

Pour renseignements ou messages de condoléances : 418 247-5571, sans frais : 1 877 598-3093, télécopieur : 418 246-5115, courriel : info@deladurantaye.qc.caSite web : www.deladurantaye.qc.ca

Maison funéraire membre de la Corporation des thanatologues du Québec