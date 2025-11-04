Madame Nicole Mercier 1948 - 2025

À l’Hôpital de Montmagny, le 8 octobre 2025, à l’âge de 77 ans, est décédée madame Nicole Mercier, conjointe de monsieur Jocelyn Ouellet. Originaire de Saint-Omer-de-L’Islet, elle était la fille de feu dame Marie-Ange Bélanger et de feu monsieur Armand Mercier. Elle demeurait à L’Islet.

Outre son conjoint Jocelyn, elle laisse dans le deuil ses fils : Nicolas (Andréanne Tapin) et Hans ; leur père feu Michel Longtin; son petit-fils Aslan Longtin. Elle était la sœur et la belle-sœur de : Gilles (Norma Pelletier), feu Réjean (Pierrette Girard), Margot (Rosaire Lapointe); de la famille Ouellet : Carole (feu Roland Bélanger - feu Jacques Gaudreau), Aline (Charles-Eugène Leblanc), Gaétan (Francine Chouinard), feu Gaston (Gaétane Guillemette), Noëlla (Jean-Marie Bourgault), feu Mona, Michel (Aline Vaillancourt), Régis (Nathalie Paquet), Lorraine (Guylain Pelletier). Sont aussi affectés par son départ Guy Longtin (feu Irma Aguero), ses neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et ami(e)s.De sincères remerciements sont adressés à l’ensemble du personnel de l’Hôpital de Montmagny, particulièrement à l’infirmière Lily, pour leur présence et les excellents soins.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Soupe au bouton, 27, avenue de Gaspé Ouest, Saint-Jean-Port-Joli (Québec), G0R 3G0 https://soupeaubouton.ca/je-donne

Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraire De la Durantaye & Fils, 61, des Pionniers Est, L’Islet, le samedi 8 novembre à compter de 13h. Un moment de recueillement en sa mémoire aura lieu le samedi 8 novembre 2025 à 16h à la résidence funéraire.

