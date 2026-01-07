Madame Olivette Jean 1936-2025

À l’Hôpital de l’Enfant-Jésus de Québec, le 27 décembre 2025, à l’âge de 89 ans, est décédée madame Olivette Jean, épouse de feu monsieur Évariste Tanguay. Elle demeurait à Saint-Jean-Port-Joli. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Serge (Line Poitras), feu Donald, Josée, Sylvie et France ; ses petits-enfants : Pierre-Luc (Tara), Marc-Antoine (Catherine) et Anne-Sophie Tanguay (David) ; ses arrière-petits-enfants : Eveline, Victoria, Clément et Jude. Elle était la sœur et la belle-sœur de : feu Rita (feu Louis-Horace Pelletier), feu Noëlla (feu Georges Ouellet), feu Isabelle (feu Paul Boulet), feu Léonard (feu Carmelle Caron), feu Ulric (Aline Duval) feu Aurèle (feu Jeannette Lévesque), feu Annette (feu Lionel Leblanc), Denise (feu Gérard Verreault), Ruth (feu Marcel Fortin), Carmelle (feu Jogues Bélanger), feu Yolande (feu André Bouchard), Nicole, Hervé (Odette Deschênes), Francine (Jacques Fortin), Richard (France Dubé), Réal (Pauline Bernier), et Danielle (feu Jean-Roch Sénéchal); de la famille Tanguay : feu Raymond (feu Gilberte Morissette), Clovis (Carmen Lacasse), feu Lauréat (Béatrice Carrier), feu Madeleine (feu Charles Lemelin), Jean-Marie (feu Lucille Larochelle), Vianney, Margot (feu Guy Laflamme), Lise, Hélène (Claude Gignac), feu Mgr Hervé et feu Claire (feu Gabriel Couture). Sont aussi affectés par son départ ses neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et ami (e)s.

De sincères remerciements sont adressés au personnel de l’Unité de Traumatologie et des soins palliatifs de l’Hôpital de l’Enfant-Jésus de Québec qui ont su lui apporter le soutien et le réconfort dont elle avait besoin. Au lieu de fleurs, vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fabrique de Saint-Jean-Port-Joli, 2 Place de l’Église, Saint-Jean-Port-Joli (Québec), G0R 3G0 ou à la Fondation du CHU de Québec, 1825, boulevard Henri-Bourassa, bureau 405, Québec, QC, G1J 0H4

https://www.jedonneenligne.org/fondationchudequebec/DIMW/

Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraire

De la Durantaye & Fils, 4, chemin du Roy Ouest Saint-Jean-Port-Joli, Vendredi, le 9 janvier, de 19h à 21h, samedi à compter de 9h. Les funérailles avec eucharistie seront célébrées le samedi, 10 janvier 2026 à 11h en l’église de Saint-Jean-Port-Joli. Ses cendres seront déposées ultérieurement au Colombarium du cimetière paroissial « au bord de l’eau ».

Pour renseignements ou pour transmettre vos messages de condoléances : 418 598-3093, sans frais : 1 877 598-3093, courriel : info@deladurantaye.qc.ca

Site web : www.deladurantaye.qc.ca.

