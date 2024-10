Madame Olivette Morin Robin (1923-2024)

Au C.H.S.L.D. de Montmagny, le 8 octobre 2024 à l’âge de 101 ans est décédée Mme Olivette Morin, épouse de feu Robert Robin et fille de feu Wilfrid Morin et de feu Philomène Thibault. Elle demeurait à Montmagny.

La famille recevra les condoléances à la Résidence funéraire Boulanger 31 av. de la Fabrique,Montmagny le vendredi 25 octobre, jour des funérailles, à compter de 11h. Les funérailles avec eucharistie seront célébrées ce même jour à 14h en l’église Saint-Thomas de Montmagny suivi de l’inhumation au cimetière de Montmagny.

Elle était la mère de : feu Marguerite (Bernard Nicole), Pierre-Paul (Gilberte Fortin), Thérèse (Marcel Côté), Françoise (Jean-Yves Tremblay), Réjean (Johanne Normand); elle laisse également dans le deuil ses petits-enfants, arrière-petits-enfants, neveux et nièces. Elle a rejoint ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs des familles Morin et Robin.

Pour renseignements: 418-248-1363, sans frais : 1-800-706-1363; messages de sympathie par courriel: ruetboul@globetrotter.net, via le site Web : www.residenceboulanger.com, entreprise membre de la Corporation des thanatologues du Québec.