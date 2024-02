Madame Pierrette Bolduc Bernatchez 1924-2024

Au Centre d’hébergement Saint-Antoine à Québec, le 22 janvier 2024 à l’âge de 99 ans et 7 mois est décédée Mme Pierrette Bolduc, épouse de feu Laurent Bernatchez. Native de Saint-Raphaël (comté de Bellechasse), elle demeurait à Québec et auparavant à Montmagny.

La famille recevra les condoléances à la : Résidence funéraire Boulanger 31, av. de la Fabrique, Montmagny le mardi 6 février à compter de 12 h. Les funérailles avec eucharistie seront célébrées ce même jour à 15 h en l’église Saint-Thomas de Montmagny. L’inhumation aura lieu ultérieurement au cimetière de Montmagny.

Elle laisse dans le deuil ses enfants : Jacques (Claire Gagnon), Jean (Monique Lavallée), Marie-Andrée (Yvan Boulet); ses petits-enfants : Jean-Michel et Christine Bernatchez (Simon Dupont) et leur mère Jacinthe Guimont, Elisabeth et Geneviève Bernatchez-Lavallée; ses arrière-petits-enfants : Amélia et Laurent Bernatchez, Emma et Rosie Dupont. Elle était la sœur de : feu Claude (feu Thérèse Bélanger), Dom. Jacques, OSB, Roch (Gisèle Lacroix), feu Aline (feu Pierre Gagnon), feu Denyse (feu Maurice Labrecque), Claire (feu Yvon Morrissette), feu Suzanne. De la famille Bernatchez, elle était la belle-sœur de : feu Mariette (feu Philippe Béchard), feu Henri (feu Aline Larue), feu Irène, feu Sr Irma C.N.D., feu Paul-Émile (feu Joan Ward), feu Cécile (feu Jean-Luc Lavallée), feu René (feu Hélène Therrien), feu Sr Berthe C.N.D., feu André (feu Lucienne Thibault), feu Sr Claire C.N.D., feu Florence (feu Jean Roberge). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux et nièces.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l’Hôtel-Dieu de Montmagny, www.jedonneenligne.org/fondationhdm/DM/ ou à l’Abbaye Saint-Benoît-du-Lac, https://www.canadahelps.org/fr/dn/76887

Pour renseignements : 418 248-1363, sans frais : 1 800 706-1363; messages de sympathie par courriel : ruetboul@globetrotter.net via le site Web : www.residenceboulanger.com entreprise membre de la Corporation des thanatologues du Québec.