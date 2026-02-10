Madame Pierrette Clavet 1930-2026

À l’Hôpital de Montmagny, le 3 février 2026, est décédée à l’âge de 95 ans et 7 mois madame Pierrette Clavet, épouse de feu monsieur Raymond Rhéaume. Elle était la fille de feu dame Jeannette Caron et de feu monsieur Alfred Clavet. Elle demeurait à Montmagny.

La direction des funérailles a été confiées à la : Résidence funéraire Boulanger, 31, av. de la fabrique Montmagny.

Afin de respecter ses dernières volontés, il n’y aura pas de rencontre au salon. La famille vous invite à se joindre à elle pour célébrer les funérailles avec eucharisties le jeudi 19 février 2026 à 14h en l’église St-Thomas, 145, rue St-Jean-Baptiste E, Montmagny, QC G5V 1K4.

Après les funérailles, la mise en crypte aura lieu au Mausolée de Montmagny (Cimetière de Montmagny).

Elle était la sœur de : feu Jean-Paul (Rachel Proulx) et de Monique (feu Eugène Bernier). Elle était la belle-sœur de : feu Jacques (feu Colette Dombrowski ), feu Georgette (feu Yvan Baillargeon), feu Philippe (Colette Chamberland), feu Claude (feu Claudette Boulay - Mariette Routhier) et feu Bernadette (feu Marcel Frenette). Elle laisse également dans le deuil ses filleuls : Jean Clavet et Stéphane Rhéaume, ses nombreux neveux et nièces des familles Clavet et Rhéaume ainsi que les autres parents et amis.La famille désire remercier le personnel du 3e étage de l’Hôpital de Montmagny pour leur délicatesse et les bons soins prodigués ainsi que l’équipe de médecins qui lui ont permis de partir dans la dignité. Les personnes qui le désirent peuvent faire un don à la Fondation de l’Hôpital de Montmagny : https://www.fondationhoteldieumontmagny.com/ .

Pour renseignements : Tél. : 418-248-1363

Tél. sans frais : 1-800-706-1363

Messages de sympathie par courriel : info@residenceboulanger.com

Site Web : www.residenceboulanger.com

La Résidence funéraire Boulanger est membre de la Corporation des thanatologues du Québec.