Madame Pierrette Mainville (1945 - 2024)

À La Maison d’Hélène de Montmagny, le 17 décembre 2024, à l’âge de 79 ans, est décédée madame Pierrette Mainville, conjointe de feu monsieur Jean-Louis Létourneau. Elle était la fille de feu Roger Minville et de feu dame Régina Boulet. Elle demeurait à Montmagny. La famille accueillera parents et ami(e)s à la

Maison funéraire Laurent Normand115, rue Saint-Louis,Montmagny (Québec) G5V 1N2Le samedi 18 janvier 2025 à compter de 9h. Une célébration hommage aura lieu par la suite à

11h à la salle commémorative du Complexe funéraire.

Elle laisse dans le deuil, ses fils : Francis Robin (Valérie Côté), ses petits-enfants : Jacob, Samian et Zalahé Robin, Frédéric Robin (Mireille Baril), ses petits-enfants : Daphnée (Samuel) et Tristan Fournier (Marylou) et son arrière-petite-fille Aurélia, ses frères et sa soeur : Françoise (feu Armand Grenon), Jacques (feu Lise Blanchet), feu Denis (Ginette Émond), Jean-Marc (Réjeanne Dumas), les enfants de son conjoint : Valérie Létourneau (Marc-André Cloutier), petit-fils Christopher Létourneau-Berger et arrière-petite-fille Loélie, Dominique Létourneau, petit-fils Alex Robitaille, Michel Létourneau (Marilyn Matteau), son beau-frère et sa belle-sœur: Jean-Yves Létourneau et Réjeane Létourneau.

Sont aussi affectés par son départ ses neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s.

La famille désire remercier sincèrement le personnel dévoué de La Maison d’Hélène pour les excellents soins, leur accompagnement et leur soutien.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à La Maison d’Hélène,

www.lamaisondhelene.org ou par la poste au 350, avenue St-David, Montmagny (Québec), G5V 4P9. Des formulaires seront disponibles au salon.

La direction a été confiée à la

Maison funéraire Laurent Normand inc.,

115, rue Saint-Louis, Montmagny (QC) G5V 1N2

Pour renseignements : 418 248-0545, sans frais : 1 888 248-0545, messages de condoléances : par télécopieur : 418 248-2621, courriel : lnormand@laurentnormand.ca ou via le site Web : www.laurentnormand.ca

