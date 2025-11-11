Madame Pierrette Ouellet 1938 - 2025

À l’Hôpital de Montmagny, le 21 octobre 2025, est décédée à l’âge de 87 ans et quatre mois, madame Pierrette Ouellet, épouse de feu monsieur Gilles Roy. Elle était la fille de feu madame Imelda Paquet et de feu monsieur Joseph-Paul Ouellet. Elle demeurait à Montmagny.

La famille recevra les condoléances à la : Résidence funéraire Boulanger, 31 av. de la Fabrique Montmagny le samedi 15 novembre 2025 de 9 h à 12 h suivi d’un hommage à 12 h à la résidence. L’inhumation des cendres aura lieu au Cimetière de Montmagny en fin de journée.

Madame Ouellet laisse dans le deuil ses fils : Yvon (Maryse Bolduc, feu Marylène Gaudreau), Marc (Chantal Ledoux) et Benoît ; ses petits-enfants : Sabrina Roy (François Picard), Vincent Roy (Sandrine Poulin), Marc-Antoine Roy et Tommy Roy ; les enfants de Maryse : Manuel Lamontagne (Olyvia Boutet) et leur fille Charlotte et Alex Lamontagne (Meg-Anne Roussy). Elle est allée rejoindre ses frères : feu Lionel (feu Jeanne-D’Arc Moreau), feu Jean-Claude (feu Marguerite Rousseau), feu Paul et feu André (Micheline Leblanc). Elle était la belle-sœur de : feu Marcel Roy (feu Jeannette Favreau), feu Denis Roy (Lise Ouellet), Pierre Roy (Lisette Bérubé), Bertrand Roy (feu Pauline Fournier). Elle laisse aussi dans le deuil ses neveux et nièces, cousins et cousines et sa bonne amie madame Françoise Lavoie Roy.

La famille tient à remercier tout le personnel soignant de l’Hôpital de Montmagny pour la qualité des soins. Afin d’honorer la mémoire de notre maman, vous pouvez compenser l’envoi de fleurs par un don à la Société Canadienne du Cancer https://cancer.ca/fr/ ou à la Fondation de l’Hôpital de Montmagny : https://www.fondationhoteldieumontmagny.com/.

Des formulaires seront disponibles au salon.

Pour renseignements : Tél. : 418-248-1363, Tél. sans frais : 1-800-706-1363. Messages de sympathie par courriel : info@residenceboulanger.com

Site web : www.residenceboulanger.com

