Madame Pierrette Têtu Gaudreau 1948-2025

Le Bonheur de s’être connu est plus grand que la perte de mon départ.

Vous avez été nombreux à partager notre peine lors du décès de Pierrette. Cela nous a beaucoup touchés. Votre soutien et vos paroles réconfortantes ont été un baume sur notre douleur et nous ont permis de constater, une fois de plus, toute l’affection que vous aviez pour elle et pour nous. Merci du fond du cœur.

Son époux Fernand, son fils Dominic (Geneviève) et ses petits-enfants Olivier, Philip et Maïna.