Madame Pierrette Têtu Gaudreau 1948 - 2025

À l’Hôpital de Montmagny, le 11 octobre 2025, à l’âge de 77 ans, est décédée madame Pierrette Têtu, épouse de monsieur Fernand Gaudreau. Elle était la fille de feu monsieur Gérard Têtu et de feu dame Jeannette Gaudreau. Elle demeurait à Montmagny.

La famille accueillera parents et ami(e)s à la Maison funéraire Laurent Normand, 115, rue Saint-Louis, Montmagny (Québec) G5V 1N2, le vendredi 7 novembre 2025 à compter de 11 h. Une célébration hommage aura lieu par la suite à 14 h à la salle commémorative du Complexe funéraire.

Elle laisse dans le deuil outre son époux, son fils Dominic (Geneviève Beaumont), ses petits-enfants : Olivier, Philip et Maïna, les enfants de Geneviève : Abygaëlle, Maëlly, Gabriel et Annaëlle, ses frères et sœurs : feu Gilles (Noëlla Barde), Réjeanne, Claudette (feu Jacques Gaudreau), Michel (feu France Thibault) et Réjean (feu Jacqueline Ruel), ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Gaudreau : feu Jacques (Claudette Têtu), Nicole (Jean-Guy Veilleux), Martin (Monique Charron), Germain (Claudette Asselin), Jeannot (Jocelyne Veilleux), Gilles (Jasmine Chabot), Pauline (Jacques Boulet), France (Richard Drolet).

La famille désire remercier son médecin Marie-Hélène Poulin, ainsi que le personnel de l’Hôpital de Montmagny pour la qualité des soins prodigués.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l’Hôtel-Dieu de Montmagny :

(https://www.jedonneenligne.org/fondationhdm/) ou à la Maison d’Hélène de Montmagny :

(https://www.jedonneenligne.org/maisonhelene/DIMMAISON/).

Des formulaires seront disponibles au salon.

La direction a été confiée à la Maison funéraire Laurent Normand inc., 115, rue Saint-Louis, Montmagny (Québec) G5V 1N2

Pour renseignements : 418 248-0545, sans frais : 1 888 248-0545, messages de sympathie par télécopieur : 418 248-2621, par courriel : lnormand@laurentnormand.ca ou via le site Web : www.laurentnormand.ca

Entreprise familiale reconnue Distinction par la Corporation des thanatologues du Québec